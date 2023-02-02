وزير التربية يتوعد بسحب الثقة من الشركات المتلكئة في إنجاز المشاريع

2023/02/02 | 10:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توعد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، حسب الثقة من الشركات المتلكئة في إنجاز المشاريع.وذكر بيان للوزارة، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري إستكمل، بعد لقائه بالوزارات الساندة لدعم الامتحانات التمهيدية الخارجية، إستعدادات إنطلاقها مع القيادات التربوية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للإمتحانات والمديرين العامين للتربية في […]

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