التجارة تكشف مصير البطاقة التموينية بعد تأخر إقرار الموازنة

2023/02/02 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت وزارة التجارة، مصير البطاقة التموينية بعد تأخر إقرار الموازنة ، واكدت عدم إضافة مواد جديدة للبطاقة التموينيَّة بسبب عدم إقرار الموازنة حتى الآن ومحدودية الصرف، ونوَّهت بتوفر رصيد جيد منها مع الاستعداد لتجهيز ثلاث سلات غذائية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد حنون في تصريح للصحيفة الرسمية ، إنَّ “هناك دعماً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الوزارة لتجهيز مفردات السلة الغذائية بشكل منتظم بين المواطنين، مبيناً أنَّ دخول الوزارة ضمن القطاع التجاري يهدف لمنع الاحتكار وعدم تأثر المواطن بالأزمات”. وأشار حنون إلى “تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير التجارة وعضوية الوكلاء ومدراء الشركات لوضع آلية وضوابط الدخول ضمن القطاع التجاري وإجراء تعاقدات كبيرة مع مناشئ رصينة في ما يتعلق بالمواد الغذائية والإنشائية وعرضها في الأسواق المحلية”. وبيّن أنَّ “الوزارة تمتلك رصيداً جيداً من محصول الحنطة خلال العام الحالي، وتم استيراد ما يقارب 150 ألف طن مؤخراً من أستراليا”. وأكد “عدم إضافة مواد غذائية جديدة ضمن البطاقة التموينية، لأنَّ الأمر مرتبط بالموازنة العامة التي لم يتم إطلاقها حتى الآن”.

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