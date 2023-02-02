"الريشة العملاقة".. يخت ضخم يحلق فوق الماء بـ 86 مليون دولار

2023/02/02 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت في الآونة الأخيرة تصاميم رائدة ومبتكرة ليخوت فاخرة من بينها "البليكتور" الذي يعمل بتقنية "القارب المحلق" بحيث يبدو كأنه يطير فوق الماء وهو يبحر بسرعات عالية.

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