2023/02/02 | 11:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنفق دول العالم مليارات الدولارات على جيوشها كل عام ويشمل ذلك كل ما له علاقة بالقوة البشرية والعتاد العسكري وتصنف السعودية في المرتبة الثامنة عالميا.وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أضخم ميزانيات الدفاع في العالم، بينما تصنف المملكة العربية السعودية في المرتبة رقم 8 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي.[…]

ظهرت المقالة بينها دولة عربية..



ما هي أضخم 8 ميزانيات دفاع بالعالم في 2023؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها دولة عربية.. ما هي أضخم 8 ميزانيات دفاع بالعالم في 2023؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها دولة عربية.. ما هي أضخم 8 ميزانيات دفاع بالعالم في 2023؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).