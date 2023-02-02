النزاهة تكشف مغالاة بشراء أجهزة طبية بــ 700 مليون دينار في نينوى

2023/02/02 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، وجود مغالاةٍ في أسعار شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ في دائرة صحَّة مُحافظة نينوى، مُبيِّنةً أنَّ مجموع مبالغ شراء تلك الأجهزة بلغت قرابة (700,000,000) مليون دينار.وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الملاكات التي انتقلت إلى دائرة صحَّة المُحافظة نفَّذت (6) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ تمكَّنت خلالها من كشف مغالاةٍ رافقت عمليَّة شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ للدائرة، فضلاً عن تجزئة العقود بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".وأكَّدت أن "ملاكات المديريَّة بعد قيامها بالتدقيق والمُتابعة، ضبطت أوليَّات عقود شراء أجهزةٍ في قسم العقود بدائرة الصحَّة خاصَّةٍ بعقود شراء جهازي سونار مُتنقِّلٍ كوري المنشأ، وجهازي غازات الدم أمريكي المنشأ و(30) جهاز ميكرسكوب هولندي، إضافةً إلى (8) أجهزة تعقيمٍ إيطاليَّةٍ، و(5) أجهزة مُراقبة المرضى إنكليزيَّة المنشأ، وطاولتي عمليَّات كسورٍ ألمانيَّةٍ".وبيَّنت أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة أوليَّات شراء الأجهزة المضبوطة التي بلغت قيمتها (698,700,000) مليون دينارٍ، على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة لاستكمال الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

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