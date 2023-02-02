توجيه حكومي بنقل سجلات نفوس الفيليين من الاجانب الى العراقيين (وثيقة)

2023/02/02 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بنقل سجلات الكرد الفيليين من الأجانب الى العراقيين.

وأوضحت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، اليوم الخميس، أن “السوداني وجه بنقل سجلات الكرد الفيليين بدوائر الجنسية من شعبة الأجانب إلى سجل العراقيين".

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكرد الفيليين، فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.

تحرير: أ.غ

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