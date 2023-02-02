لكل رياضة حذاء يناسبها.. كيف تختار ما يناسب تمرينك؟

2023/02/02 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تستخدم حذاء واحدًا لممارسة رياضات مختلفة، فيجب أن تعلم أن كل نوع من أنواع الرياضات يتطلب حذاءً مختلفًا.وتناولت تغريدة لحساب "عش بصحة" الرسمي، وهو المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة في السعودية، عبر موقع "تويتر" أبرز الاختلافات بين أحذية المشي، والجري، وكرة القدم.

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