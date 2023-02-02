الإطاحة بإرهابيين وتفكيك عصابة مختصة بالتزوير في محافظتين

2023/02/02 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، القاء القبض على إرهابيين أثنين وتفكيك عصابة مختصة بتزوير الكتب والاختام في بغداد وصلاح الدين.

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