2023/02/02 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تعتقل 7 إرهابيين ‘خطرين’ في 5 محافظات المركز الخبري الوطني.

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