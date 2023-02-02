2023/02/02 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن وجود مغالاةٍ في أسعار شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ في دائرة صحَّة مُحافظة نينوى، مُبيِّنةً أنَّ مجموع مبالغ شراء تلك الأجهزة بلغت قرابة (700,000,000) مليون دينار.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: مغالاة بشراء أجهزة طبية بــ 700 مليون دينار في نينوى المركز الخبري الوطني.

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