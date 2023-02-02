القاضي زيدان يبحث مع أمير الديانة الإيزيدية دعاوى المواطنين المعروضة على المحاكم

2023/02/02 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع أمير الديانة الأيزيدية في العراق والعالم حازم تحسين سعيد، دعاوى المواطنين المعروضة على المحاكم.

وذكر بيان لمجلس القضاء أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل امير الديانة الأيزيدية في العراق والعالم حازم تحسين سعيد والوفد المرافق له”.

وبين أن “زيدان بحث مع سعيد دعاوى المواطنين من الديانة الأيزيدية المعروضة على المحاكم والمقترحات الخاصة بنظر تلك الدعاوى خاصة في مخيمات النازحين”.

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