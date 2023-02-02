2023/02/02 | 12:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DkcvxWljKjw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد الماموث والنمور التسمانية| علماء يقتربون من إعادة إحياء طائر الدودو المنقرض منذ القرن السابع عشر) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد الماموث والنمور التسمانية| علماء يقتربون من إعادة إحياء طائر الدودو المنقرض منذ القرن السابع عشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).