السعودية.. الناجية من

2023/02/02 | 12:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب شقيق سيدة سعودية ترقد في المستشفى بالدعاء لها لأنها لا تعلم حتى الآن بأنها فقدت 7 أفراد من عائلتها بينهم ثلاثة أطفال صغار، وفقا لما ذكرت قناة "الإخبارية" الرسمية.

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