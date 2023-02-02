السوداني يوجّه بنقل سجلات الكورد الفيليين بدوائر الجنسية من الأجانب إلى العراقيين (وثيقة)

2023/02/02 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب كوردي فيلي، اليوم الخميس، عن

بدء إجراءات حكومية بايعاز من رئيس مجلس

الوزراء محمد شياع السوداني بنقل سجلات

الكورد الفيليين في دوائر الجنسية من

الأجانب الى العراقيين، مبيناً أن هذه

الموافقة جاء

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