اعتقال 9 إرهابيين

2023/02/02 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم

الخميس، عن القاء القبض على تسعة متهمين

"خطيرين" في عدة محافظات.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنه

بعمليات استباقية وجهود حثي

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