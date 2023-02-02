السوداني يوجه بتدقيق الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال

2023/02/02 | 12:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، بتدقيق الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات … Readmore

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