ارتفاع اسعار النفط العالمية متأثرة برفع الفدرالي لسعر الفائدة

2023/02/02 | 12:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مما أدى إلى انخفاض الدولار وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 83.40 دولار للبرميل.كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى … Readmore

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