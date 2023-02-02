بعد قفزة الدولار لاكثر من 170 الفاً.. مداهمات أمنية توقف تداول البورصات والصيرفات

2023/02/02 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن اغلب مكاتب الصيرفة في العاصمة بغداد والمحافظات، فضلا عن البورصات قد توقفت عن العمل بعد سلسلة مداهمات أمنية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية نفذت مداهمات لعدد من مكاتب الصيرفة في العاصمة بغداد والمحافظات، بالاضافة للبورصات، على خلفية التلاعب بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي".

وأضاف أن " مكاتب الصيرفة أغلقت أبوابها خوفا من الملاحقة الأمنية، ولاسيما في ظل استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار".

وتابع، أن "توقف حركة بيع الدولار في الصيرفات والبورصات جاء على خلفية وصول سعر الصرف لأكثر من 170 الف دينار لكل 100 دولار".

وفي وقت سابق نفذت الأجهزة الأمنية مداهمات لعدد من مكاتب الصيرفة في بغداد، لملاحقة المتلاعبين بأسعار صرف الدولار، اسفرت عن القاء القبض على عدد من المضاربين في السوق.

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز الـ 170 ألف دينار لكل 100 دولار.

تحرير: أ.غ

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