بالوثيقة.. حراك نيابي لإنصاف نصف مليون اسرة نازحة في 8 محافظات

2023/02/02 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف النائب مضر الكروي، اليوم الخميس، عن وجود حراك نيابي لأنصاف نصف مليون اسرة نازحة في 8 محافظات.

وقال الكروي لـ(بغداد اليوم)، إن" احداث حزيران 2014 وما قبلها وتداعياتها تسبب في اضرار كبيرة لأكثر من نصف مليون اسرة في 8 محافظات منها محافظة ديالى".

وأضاف أن "ملف تعويض الأسر المتضررة لا يزال يعاني من تعقيدات وبيروقراطية الإجراءات التي تسبب في تأخير صرف الحقوق المالية للمتضررين".

وأكد الكروي أن "رئاسة البرلمان وافقت على طلب تقدم به في إقامة ورشة عمل للقضاة المعنيين ورؤساء لجان التعويض المركزية والفرعية من اجل الاتفاق على خارطة طريق تدفع الى تبسيط الإجراءات الرسمية وخلق مرونة في اكمال المعاملات بما يؤدي الى انصاف الاسر المتضررة خلال فترة وجيزة".

وأشار الى أن "محافظة ديالى تم صرف تعويضات لها بنسبة 10% للمتضررين بعد أحداث 2014"، مبينا أن "الاف الاسر لا تزال تنتظر منذ سنوات حسم ملفاتها".

ولفت الكروي الى أن “الحراك النيابي ضروري من اجل الاتفاق على محاور عامة تسهم في دفع التعويضات دون أي تعقيدات".

أدناه نص الوثيقة:

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