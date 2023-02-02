السلع ستختفي من الاسواق والبنك سيستمر بطباعة العملة.. ابرز الاثار المخيفة لاستمرار ارتفاع الدولار

2023/02/02 | 13:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استعرض الخبير الاقتصادي محمود داغر اليوم الخميس، 6 تبعات مخيفة لاستمرار ارتفاع الدولار، من بينها شح المعروض في السلع والخدمات المستوردة واستمرار طباعة العملة.

وقال داغر في تصريحات تابعتها “يس عراق”، إن “الازمة الحالية بارتفاع الدولار اذا استمرت سترتفع اسعار السلع المستوردة وارتفاع متسارع في التضخم وتعطل الية التعقيم في البنك المركزي العراقي واصدار متزايد للعملة المحلية لتسديد التزامات الحكومة للقطاع العام والخاص وشحة في المعروض من السلع والخدمات بسبب توقف الحوالات وازمة اقتصادية شاملة”.

واعتبر ان الازمة تمثل ايضا “فرصة حقيقية لتوجيه التجار الى القنوات الرسمية للقيام باستيراداتهم، وتفعيل دور الجمارك وحماية المنتج المحلي وتفعيل دور الضرائب من خلال تقديم تحفيز ودعم واعفاءات للسنوات الثلاث المقبلة لكل من يقوم بالتصريح عن اعماله واللجوء للقنوات المالية الرسمية في اجراء تعاملاته وتنقية النظام المصرفي من الشوائب والعمل الطفيلي والقضاء على الوسطاء غير الرسميين وتقليص عدد شركات التوسط والصرافة”.

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