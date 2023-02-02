القبض على إرهابيين نفذا جرائم خطيرة في بغداد وبابل

2023/02/02 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على متهمين اثنين نفذا جرائم خطيرة في العاصمة بغداد.

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