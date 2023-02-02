مسؤول روسي سابق: انتظروا “هجوما وشيكا” على موسكو

2023/02/02 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنبأ مسؤول روسي كبير سابق بأن تشهد موسكو “هجوما وشيكا” من قبل أوكرانيا أو أحد حلفائها، واعتبر أن حدوث ذلك “أمر لا مفر منه”.وكان أندريه فيدوروف نائب وزير الخارجية الروسي السابق، الذي عمل أيضا مستشارا لرئيس الوزراء ولنائب الرئيس الروسي، يتحدث خلال برنامج على قناة “إتش تي بي” الحكومية، في حلقة ناقشت […]

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