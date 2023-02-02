2023/02/02 | 13:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “أكسيوس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لقبول خطة أمنية أمريكية تهدف لإعادة سيطرة الأجهزة الأمنية على جنين ونابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وذكر الموقع الأمريكي أن إدارة جو بايدن تبحث سبل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر سياسي: بلينكن ضغط على الرئيس عباس لقبول خطة أمنية أمريكية للسيطرة على جنين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر سياسي: بلينكن ضغط على الرئيس عباس لقبول خطة أمنية أمريكية للسيطرة على جنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).