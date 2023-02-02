أوبك تقرر الابقاء على سياستها في خفض انتاجها النفطي مع الابقاء على حصة العراق

2023/02/02 | 13:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، أنّ لجنة مراقبة الإنتاج في “أوبك بلس” قررت في اجتماعها الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير.وقال عبد الغني في بيان، إنّ “اتفاق أوبك بلس الذي تم الإجماع عليه في شهر تشرين الثاني/أكتوبر 2022، … Readmore

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