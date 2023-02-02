شاهد بالفيديو.. ايران تتهم العراق بتدخلهِ في ضربة الدرونز الاخيرة

2023/02/02 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OnmTg6bSE1Q

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