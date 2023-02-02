رومانيا.. محكمة الاستئناف تؤيد قرار تمديد احتجاز أندرو تيت

2023/02/02 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت محكمة استئناف رومانية قرار تمديد احتجاز، أندرو تيت، ليبقى صانع المحتوى المثير للجدل رهن الاعتقال حتى 27 فبراير الجاري على الأقل.

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