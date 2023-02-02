موسكو تدين بشدة الهجوم على منشأة عسكرية في إيران

2023/02/02 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة على منشأة عسكرية في إيران. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن “موسكو تدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة […]

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