وزير الخارجية: بحثنا مع وزير الخارجية السعودية الاستثمارات بالاقتصاد العراقي

2023/02/02 | 13:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، الخميس، 2 شباط، 2023، العمل مع...

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