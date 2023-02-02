وزارة الهجرة: عودة (123) نازحاً إلى مناطق سكناهم في الأنبار

2023/02/02 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عودة (123) نازحاً من عشوائيات العامرية والمدينة السياحية الى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة الانبار.

وذكرت الوزارة، في بيان أن “فرع الوزارة في محافظة الأنبار اعلن عودة النازحين من عشوائيات العامرية والمدينة السياحية بشكل طوعي”.

وأضافت، أن “العائدين بلغ عددهم (123) نازحاً من عشوائيات العامرية والمدينة السياحية الى مناطق سكناهم الأصلية في (الرمادي ، الخالدية ، الفلوجة ، الكرمة وبعض المناطق الغربية بمحافظة الأنبار ) بالتنسيق مع محافظة الانبار وقيادة عمليات الانبار ومنظمة (IOM)”.

وأكدت الوزير ايفان فائق جابرو، على ضرورة “تلبية احتياجاتهم الضرورية وتوفير الاجواء المناسبة لهم بالتنسيق مع المنظمات الانسانية”.

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