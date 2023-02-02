بلوش إيران.. تظاهرات أسبوعية وقمع متصاعد

2023/02/02 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أربعة أشهر من الانتفاضة الشعبية في إيران، لا يزال المتظاهرون بمحافظة سيستان بلوشستان الجنوبية الشرقية يخرجون للشوارع في كل جمعة، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

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