تراجع معظم بورصات الخليج بقيادة السعودية

2023/02/02 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت معظم البورصات الخليجية في بداية التعاملات يوم الخميس بعد الإعلان عن أرباح شركات لم تصل إلى مستوى التوقعات، مع تراجع المؤشر السعودي بفعل هبوط سهم مصرف الإنماء (TADAWUL:1150).

وانخفض مؤشر السعودية 0.2 بالمئة متأثرا بخسائر في أسهم قطاعي البنوك والعقارات.

وتراجع سهم مصرف الإنماء 2.2 بالمئة بعد أن أعلن البنك عن نمو 32.8 بالمئة في صافي ربحه السنوي ليحقق 3.60 مليار ريال (959.3 مليون دولار)، وهو ما يقل عن توقعات محللين عند 3.72 مليار ريال.

ورفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، في أعقاب خطوة مماثلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مع ربط الدول الخليجية تلك عملاتها بالدولار.

لكن مصرف قطر المركزي قال يوم الأربعاء إنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعادة ما يتبع البنك التجاري القطري تحركات الاحتياطي الاتحادي إذ أن الريال القطري مرتبط أيضا بالدولار.

وتراجع المؤشر القطري 0.5 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.

وقادت أسهم قطاع البنوك خسائر المؤشر مع تراجع سهم مصرف الريان 2.6 بالمئة وسهم بنك قطر الإسلامي واحدا بالمئة.

كما هبط مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة متجها نحو إنهاء سلسلة مكاسب لثلاثة أيام، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6 بالمئة وتراجع سهم الشركة العالمية القابضة 0.9 بالمئة.

ومع ذلك، ارتفع سهم الجرافات البحرية الوطنية 1.7 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 30 بالمئة في صافي أرباحها السنوية لتحقق 1.30 مليار درهم (353.9 مليون دولار).

أما في دبي، فقد صعد المؤشر 0.5 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة العربية للطيران (DFM:AIRA) للرحلات الجوية المنخفضة التكلفة 3.1 بالمئة، كما زاد سهم إعمار العقارية (DFM:EMAR) 0.7 بالمئة.

وصعدت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن قررت مجموعة أوبك+ الإبقاء على تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي دون تغيير.

وارتفع خام برنت 39 سنتا أو 0.47 بالمئة إلى 83.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش.

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