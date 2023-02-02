الهجرة تعلن عودة 123 نازحا الى مناطقهم في الانبار

2023/02/02 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عودة 123 نازحاً من عشوائيات العامرية والمدينة السياحية الى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة الانبار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرع الوزارة في محافظة الأنبار أعلن عودة النازحين من عشوائيات العامرية والمدينة السياحية بشكل طوعي".

وأضافت أن "العائدين بلغ عددهم 123 نازحاً من عشوائيات العامرية والمدينة السياحية الى مناطق سكناهم الأصلية في (الرمادي، الخالدية، الفلوجة، الكرمة وبعض المناطق الغربية بمحافظة الأنبار) بالتنسيق مع محافظة الانبار وقيادة عمليات الانبار ومنظمة (IOM)".

وأكدت الوزير ايفان فائق جابرو بحسب البيان على "ضرورة تلبية احتياجاتهم الضرورية وتوفير الأجواء المناسبة لهم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية".

تحرير: ر.



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