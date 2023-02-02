الموهبة ريبر حسني يتعافى من الإصابة ويستعد لانضمامه إلى المنتخبات الوطنية

2023/02/02 | 14:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دلو هسكاني يخضع الموهبة العراقية في الملاعب الألمانية ريبر حسني بابير، والذي نشأ في صفوف بروسيا دورتموند، للعلاج بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لكتفه الذي تعرض لإصابة بالغة خلال إحدى مباريات فريقه الحالي “فيرل”.ويقول والد اللاعب “حسني بابير”، في حديث لـ”ايزيدي 24″، إن العملية الجراحية التي أجريت لنجله، نجحت وأنه …

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