الطاقة الذرية: إيران ادخلت تعديلات جوهرية لتخصيب اليورانيوم تصل إلى 60% دون اعلامنا

2023/02/02 | 14:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن إيران أدخلت “تعديلاً جوهرياً” على الربط بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية تصل إلى 60 بالمئة في محطة فوردو من دون إعلامها بذلك.وخلال عملية … Readmore

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