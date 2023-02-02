البرلمان يكشف عن إجراءات جديدة لضبط تقلبات أسعار الصرف

2023/02/02 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم

الخميس، عن إجراءات جديدة للبنك

المركزي العراقي لضبط تقلبات أسعار

الصرف، فيما طرحت مجموعة توصيات

للسيطرة عليها.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية

مصطفى الكرعاوي، إن

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