إيران : اسرائيل مسؤولة عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع بمساعدة من جماعات كردية في العراق

2023/02/02 | 14:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران,-(أ ف ب) – حمّلت إيران على لسان مندوبها الى الأمم المتحدة عدوها اللدود إسرائيل “مسؤولية” هجوم بطائرات مسيّرة على منشأة تابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الأسبوع الماضي.وقال السفير أمير سعيد إيرواني في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إن “التحقيقات الأولية تظهر أن النظام الصهيوني مسؤول عن الهجوم الإرهابي […]

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