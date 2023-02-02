النزاهة تضبط ألف طن من المواد الغذائية ومساحيق الغسيل منتهية الصلاحية بذي قار

2023/02/02 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط قرابة ألف طنٍّ من المواد الغذائيَّة ومساحيق الغسيل غير صالحة للاستهلاك البشريِّ في محافظة ذي قار.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار التي انتقلت إلى فرع الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في المُحافظة، تمكَّنت بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق من ضبط 201 طنّ من مادة الشاي و178 طناً من العدس المجروش، و610 أطنان من مساحيق الغسيل مُنتهية الصلاحيَّة".

وأضافت إنَّه "تمَّ التحرُّز على المواد المذكورة التي تمَّ ضبطها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة".

وعلى صعيدٍ آخر، أشارت الدائرة بحسب البيان إلى أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة البصرة قامت بضبط أوليَّات جهاز (منظومة الهواء الطبي) لم يتم استخدامه مُنْذُ شرائه في العام 2013 بمبلغ 86,000,000 مليون دينار"، لافتةً إلى أنَّ "مدير مستشفى الزبير تعاقد لشراء الجهاز مع شركةٍ أهليَّةٍ، وتمَّت عمليَّة مُناقلته بين مُستشفيات الزبير والموانئ والصدر التعليميِّ؛ لعدم الحاجة إليه".ولفتت إلى أنَّ "منظومة الهواء الطبيّ هي جهازٌ خاصٌّ بسحب الهواء الخارجيِّ؛ لمنع وقوع التليُّف الرئويِّ للمرضى، لم يتم استخدامه، فقد وُجِدَ متروكاً ومُغطّىً بالأتربة؛ بالرغم من كونه صالحاً للعمل".

تحرير: ر.



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