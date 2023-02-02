2023/02/02 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط 1000 طن من المواد الغذائية ومساحيق الغسيل منتهية الصلاحية بذي قار المركز الخبري الوطني.

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