2023/02/02 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يوجِّه من المثنى بمسح جميع مناطق التي يقطنها البدو في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/02 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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