2023/02/02 | 15:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، الخميس، 2 شباط،...

ظهرت المقالة أربيل تتهم وزارة النفط الاتحادية بممارسة الضغوط على الشركات بالاقليم أولاً على المسلة.

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