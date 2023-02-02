افتتاح مبنى السفارة التشادية في إسرائيل.. ونتنياهو:

2023/02/02 | 15:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، مبنى سفارة جمهورية تشاد في تل أبيب، بحضور الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

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