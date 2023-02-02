توجه حكومي لإنشاء قطار بين كربلاء المقدسة والنجف الأشرف

2023/02/02 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة كربلاء، اليوم الخميس، عن

التوجه لإنشاء قطار بين كربلاء المقدسة

والنجف الأشرف.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في

بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، أن

"محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، ترأس

اجت

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