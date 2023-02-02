السوداني يجهز مدارس كربلاء بـ3000 رحلة ومستشاره يؤكد ان مدارس العراق بحاجة لأكثر من 400 ألف رحلة

2023/02/02 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء خليل

العطواني، اليوم الخميس، أن مدارس

العراق بحاجة إلى أكثر من 400 ألف رحلة.

وقال العطواني، إن "رئيس الوزراء وجّه

بتجهيز المدارس بالرحلات المدرسية وحسب

الحاجة الفعلية لكل مدرس

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