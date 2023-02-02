اللجان البرلمانية ..هي هي غنائم؟

2023/02/02 | 15:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: يندلع صراع خطير بين الكتل البرلمانية الممثلة للاحزاب حول توزيع رئاسات...

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