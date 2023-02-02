العراق يؤكد لإسبانيا: مخيم الهول يشكل خطراً كبيراً ويجب تفكيكه

2023/02/02 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، السفير الإسباني في بغداد، السيد بيدرو مارتينيز افيال.واستعرض الأعرجي مع السفير الإسباني، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وأكد الأعرجي، أن إسبانيا بلد مهم وكبير، والعراق يتطلع إلى تطوير علاقاته وتبادل الخبرات بين البلدين، لاسيما التنسيق بين وزارتي الداخلية العراقية والإسبانية،مشيرا إلى أن المعركة مع داعش الإرهابي معركة استخبارية، مبينا أن القوات العراقية وجهت ضربات موجعة للعناصر الإرهابية.كما جدد الأعرجي، تأكيد الحكومة العراقية على إبعاد العراق عن أي صراعات جانبية، وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن بقاء مخيم الهول يشكل خطرا كبيرا وتهديدا للمنطقة والعالم، لكونه يضم إرهابيين خطرين، وقد يخرج أجيالا جديدة من المتطرفين والمتشددين، مؤكدا أهمية تفكيك وإنهاء هذا المخيم.من جانبه أكد السفير الإسباني، أن تحقيق الأمن المستدام يساعد على استقرار الدول، ويفسح المجال للدبلوماسية لحل الخلافات بين الدول، مشيرا إلى أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة والعالم، مبينا أن بعثة حلف الناتو في العراق ليست قتالية، بل لتقديم الاستشارة وبناء القدرات العراقية.

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