2023/02/02 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الخميس، ازدحامات مرورية خانقة في بعض المناطق بجانبي الكرخ والرصافة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العاصمة بغداد شهدت ازدحامات مرورية خانقة في مناطق متفرقة"، مبيناً أن "طريق زيونة باتجاه شارع فلسطين تقاطع مول النخيل، شهد تكدسا للعجلات، بالاضافة الى ازدحام في جسر ديالى".وأضاف أن "شارع مطار المثنى شهد توقفاً لحركة السير بدءاً من المحطة العالمية، بالاضافة الى توقف شبه تام لحركة السير مقابل محكمة العدل بأتجاه حي العدل باتجاه ساحة عدن".واشار الى أنه "تشكلت طوابير كبيرة من العجلات في الاعظمية بشارع المشاتل تحديداً، وبالقرب من مقام ابو حنيفة باتجاه ساحة عنتر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازدحامات مرورية خانقة تشل حركة المركبات في بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازدحامات مرورية خانقة تشل حركة المركبات في بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).