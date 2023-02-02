فاران يقرر اعتزال اللعب الدولي

2023/02/02 | 15:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستعد رافائيل فاران، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنتخب فرنسا، لإعلان اعتزاله اللعب الدولي.وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في نبأ عاجل، أن “فاران (29 عاما) استقر على إنهاء مسيرته الدولية بعد عقد كامل بقميص الديوك”.وأشارت، إلى أن “مدافع ريال مدريد السابق، بصدد إعلان اعتزاله اللعب الدولي لمعاناته من مشاكل بدنية وذهنية”.[…]

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