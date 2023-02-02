2023/02/02 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل محامو هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، سلسلة من الخطابات إلى المدعين العامين الفيدراليين والمحليين يحثون فيها على إجراء تحقيقات جنائية مع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول لبياناته الشخصية ونشرها، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هانتر بايدن يواجه خصومة عبر "استراتيجية جديدة حادة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هانتر بايدن يواجه خصومة عبر "استراتيجية جديدة حادة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).