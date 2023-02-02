بوينغ تفوز بعقد قيمته 1,6 مليار دولار لتزويد صواريخ بالستية بأنظمة توجيه

2023/02/02 | 15:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان الأربعاء أن مجموعة بوينغ فازت بعقد قيمته 1,6 مليار دولار مع واشنطن لتزويد الصواريخ البالستية العابرة للقارات “مينيوتمان 3” بأنظمة توجيه.وقالت الوزارة التي تنشر العقود الممنوحة لمختلف الموردين يوميا، إن العقد لا … Readmore

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