الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 15 ألف جندي أوكراني إضافي.. ولافروف: سنخرج من الوضع الحالي

2023/02/02 | 15:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب 15 ألف جندي أوكراني إضافي، في حين أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستخرج من الوضع الحالي في أوكرانيا أقوى.

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